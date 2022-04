Mask Singer - le Cosmonaute démasqué : découvrez qui se cachait derrière le costume

Mask Singer 2022 est de retour chaque samedi sur TF1 pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Contrairement à la Tigresse ou au Poisson Corail, le Cosmonaute est toujours en compétition, les enquêteurs Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun ne l'ayant toujours pas démasqué. Mais qui se cache sous le costume ?

Indices du portrait du Cosmonaute

Le nom de la personnalité est souvent associé à la lune. On peut souvent le voir au musée et il a pu voir les métiers des enquêteurs de près. Le Cosmonaute sait recevoir et met les petits plats dans les grands quand le gratin vient chez lui. Les femmes tiennent une place importante dans sa vie, ce qui lui a donné la réputation d'être un homme à femmes. Il a exceptionnellement présenté des émissions. Il a foulé les marches du festival de Cannes. On l'a connue dans des terres bien plus connues que l'espace. Il a eu la chance de rencontrer très jeune la bande qui a changé sa vie, celle avec laquelle il allait écrire une bonne partie de sa carrière. Il a connu le succès à ses débuts et les gens connaissent encore ses mots par coeur dix ans après. Il connait très bien Alliage.

Indices tirés des images du Cosmonaute

Une lune, des couverts, un ballon en forme de coeur, un caddie de supermarché et un diamant, avec la phrase "Le nom de cet indice va vous aider, c'est un indice précieux". Le mot "bande", des sièges de cinéma, la chanson Le temps qui court d'Alliage un gâteau d'anniversaire, une veste militaire, un photographe qui prenait le Cosmonaute en photo.

Avis des enquêteurs

Alessandra Sublet a pensé à Christophe Dechavanne. Kev Adams pense à Laurent Ournac. Jarry songe à Pierre Palmade, Vincent Lagaf'. Anggun pense à Philippe Manoeuvre. Tous se sont ensuite accordés sur le fait qu'il s'agissait de Pierre Palmade.

Le Cosmonaute a été démasqué lors de l'émission du 15 avril 2022. Il s'agissait bien de Pierre Palmade.