Mask Singer saison 3 : la Tigresse démasquée, tous les indices qui mettaient sur la piste

Vendredi 8 avril 2022, les téléspectateurs de TF1 ont retrouvé la Tigresse dans la saison 3 de Mask Singer, mais elle n'a pas fait long feu. En effet, préférée dans un premier temps à l'Arbre puis mise en ballotage face au Cochon, au Cerf et au Papillon, la Tigresse a fini par être éliminée et a dû se démasquer. Quelle n'a pas été la surprise de jury de découvrir que ce n'était pas du tout Chantal Ladesou - qu'Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams avaient désignée à l'unanimité - qui se cachaient sous le magnifique costume. Et non, il s'agissait de l'imitateur et humoriste Marc-Antoine Le Bret, pour la plus grande sidération de tous.

Le mari de Marie-Ange Casta a su tromper tout le monde en changeant totalement sa voix et en prenant en effet celle de Chantal Ladesou. L'imitateur avait pour projet de prendre la voix de Jean-Marie Bigard par la suite mais il n'en aura finalement pas le temps.

Pourtant, dans le portrait de la Tigresse dressé en début d'émission, des indices auraient pu mettre le jury et les téléspectateurs sur la voie de Marc-Antoine Le Bret. "Les grands fauves et les démarches félines, ça me connaît. Il faut dire que ce n'est pas rare dans mon entourage", "Y en n'a pas deux comme elle", "Elle n'est pas du genre à se défiler à la première difficulté, non ce n'est pas son genre", "La Tigresse vit avec son temps, il faut savoir montrer autre chose que son beau pelage, il faut faire entendre sa voix. Et pour ça, la politique est devenu un passage obligatoire", a dit la Tigresse dans son portrait.

En effet, Marc-Antoine Le Bret est impliqué dans la politique à sa façon puisqu'il est connu pour imiter à la perfection certains protagonistes de la vie politique française, à commencer par Emmanuel Macron. L'imitateur dispose d'une palette très large, il est également connu pour prendre la voix de plusieurs animateurs télé dont Cyril Hanouna ou Yann Barthès.

La semaine dernière, la Tigresse avait déclaré dans son portrait : "Je sais que je ne suis pas The Voice, mais j'en ai quand même en réserve", "Ma voix fait partie de moi, jamais elle ne m'a trahie". Autant de déclarations qui font aujourd'hui sens quand on sait que c'est Marc-Antoine Le Bret qui se cachait derrière la Tigresse.

Ce deuxième numéro de la saison 3 de Mask Singer a attiré 3,73 millions de téléspectateurs, permettant à TF1 de se classer en deuxième position, derrière France 2 qui proposait sa série à succès Capitaine Marleau. La part d'audience s'élève à 21,0% sur l'ensemble du public. Sur la cible des FRDA-50, TF1 est large leader avec 39,1%.