Diaporama Mask Singer saison 3 : la Tigresse démasquée, tous les indices qui mettaient sur la piste

La Tigresse éliminée et démasquée dans la saison 3 de "Mask Singer". Il s'agissait de Marc-Antoine Le Bret.

Le jury de la saison 3 de "Mask Singer" composé d'Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Kev Adams, et Camille Combal.

Exclusif - Marc-Antoine Le Bret - Pendant l'émission OEED (On Est En Direct) , présentée par Laurent Ruquier et diffusée en direct le 20/03/21 sur France 2 © c / Bestimage