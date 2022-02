C à Vous : Kev Adams perturbe le direct, gros malaise

En cette soirée de Saint-Valentin, Kev Adams n'était pas en train de partager un restaurant en amoureux avec une conquête mais sur le plateau de C à Vous. Avec Mylène Demongeot et Daniel Prévost, le comédien venait parler de Maison de retraite, le film de Thomas Gilou qu'il a co-écrit, dans lequel il joue et dont la sortie est prévue ce 16 février.

Ils n'étaient pas les seuls à faire de la promotion face à Anne-Elisabeth Lemoine et toute son équipe. Parmi les invités se trouvaient également Nadine Sierra, artiste lyrique de 33 ans dont une représentation exceptionnelle est attendue à la salle Gaveau de Paris à la fin de la semaine. Et visiblement, Kev Adams aimait beaucoup sa voisine. Un peu trop au goût de l'animatrice et du chroniqueur Mohamed Bouhafsi. Alors que ce dernier débutait son récit sur Normal People, nouvelle série de France 5, il a été légèrement interrompu par Kev Adams qui entamait ni vu ni connu une discussion avec Nadine Sierra, sans se soucier du bon déroulé du programme !

Pensant qu'il n'avait pas compris que le direct était de retour après la diffusion d'un extrait de série, Anne-Elisabeth Lemoine a pris les devants en faisant des signes à Kev Adams : "On est à l'antenne, Kev !". Mais l'acteur était bien conscient que les caméras avaient repris du service : "C'est le seul moment où je peux exercer mon anglais". Et c'est justement là que ça coince. Légèrement vexé par cette interruption volontaire, Mohamed Bouhafsi a tenté une petite blague qui masquait à peine son agacement : "Si tu veux, on t'organise une petite soirée après à la salle Gaveau. On te donne deux places si tu veux, ça te va ?"

En sentant la tension pointer le bout de son nez dans l'émission, Anne-Elisabeth Lemoine a calmé le jeu en demandant à Mohamed Bouhafsi d'"enchaîner" avec la fin de sa chronique. Ce n'est qu'après avoir à nouveau proposé deux places de spectacle à Kev Adams qu'il a repris le cours de son travail. Seul un "C'est cool" a été prononcé par l'ancien compagnon d'Iris Mittenaere, que l'on n'a presque plus entendu après cet échange linguistique réprimandé... Ambiance.