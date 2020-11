Mohamed Bouhafsi en couple : photos avec sa belle Angeline, chef à la radio !

"14/02 : jour de l'amour. Il ne se résume pas au fait d'être en couple ou non, mais de l'amour que vous donnez autour de vous, de celui que vous recevez, et de celui que vous avez la chance de contempler. Merci de partager mes journées, de prendre autant soin de moi, et des gens que j'aime. Ma famille, toi, mon tout", écrivait la jeune femme de 26 ans sur Instagram lors de la Saint-Valentin 2020. Une belle déclaration à son compagnon Mohamed Bouhafsi.

Mohamed Bouhafsi amoureux d'Angeline... qui travaille à la radio

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont bien trouvés. La belle et son prince ont, semble-t-il, une passion commune pour le sport, plus particulièrement le football. Dès 2013, Angeline était hôtesse pour l'UEFA avant de travailler plus spécifiquement pour le Paris Saint-Germain. Enfin, depuis janvier 2020, la belle au sourire ravageur est dans le domaine des médias. Angeline est chef de projet et s'occupe de la gestion ainsi que de la coordination de l'émission In vino, sur les ondes de Sud Radio.

Une histoire d'amour qui dure depuis au moins deux ans. En effet, c'est en août 2018 que les amoureux ont posé ensemble pour la première fois sur Instagram, au côté de l'acteur Richard Anconina. "La vérité si je mens, je l'ai trouvée", écrivait Mohamed Bouhafsi en légende, comme pour officialiser son couple. Le duo coule depuis des jours heureux...

Ce lundi 9 novembre 2020, le journaliste sportif donne rendez-vous à 21h sur RMC Sport 1 pour un entretien d'une heure et demie avec Tiago Motta, ancien footballeur reconverti en entraîneur.