Camille Cerf en couple avec Théo Fleury et "très contente" : elle pense avoir trouvé "le bon"

Entre Camille Cerf et Théo Fleury, c'est une affaire qui roule ! Depuis bientôt un an déjà, notre Miss France 2015 file le parfait amour avec le charmant blond. Une idylle qu'elle n'avait pas tardé à officialiser à la fois sur ses réseaux sociaux mais aussi lors d'une sortie à Roland-Garros en juin 2021. "J'ai préféré le dévoiler moi-même car je ne voulais pas garder ma relation secrète", a-t-elle expliqué lors d'une interview pour Gala.

Camille Cerf ne souhaite pas pour autant consacrer sa page Instagram à son duo avec Théo ni documenter n'importe quel instant passé ensemble. "Je n'expose pas ma vie de couple à tout bout de champ. J'essaye de faire attention", a-t-elle nuancé. Mais quoi qu'il en soit, celle qui a récemment opéré un gros changement physique espère faire un bon bout de chemin avec le mannequin et acteur qui fait battre son coeur et qu'elle considère d'ores et déjà comme "le bon". "On fait des projets à long terme, ça se passe super bien. Je suis très contente", s'est-elle réjouie auprès de nos confrères.

Camille Cerf et Théo Fleury se fréquentent depuis bientôt un an maintenant, après que le jeune homme ait fait le premier pas. En effet, c'est lui qui l'avait approché sur la Toile. "La vie est faite de surprises. (...) En parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés", avait-elle raconté lors d'un question/réponse avec les internautes.

Camille Cerf ne s'attendait pas du tout à retomber amoureuse puisqu'avant de rencontrer Théo, elle essuyait une difficile rupture avec son ex Cyrille Roty. À ses côtés, elle a vécu une relation très sérieuse de presque deux ans. C'est dans la plus grande discrétion qu'ils décidaient de se séparer aux alentours du mois de décembre 2020.