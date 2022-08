Lena Situations : Malaises, crises de larmes et foule en délire pour l'inauguration de son hôtel

J'ai fait un malaise dehors parce que tout le monde poussait

"J'ai fait un malaise dehors parce que tout le monde poussait, raconte une jeune lycéenne au journal Le Parisien. Mais Marcus [le meilleur ami de Léna, NDLR.] m'a attrapée et m'a tout de suite sortie comme un héros. Et après Léna a été super sympa avec moi, elle m'a donné sa bouteille d'eau." Dans l'hôtel Mahfouf, les clients trouveront un restaurant - qui ne sert que des plats vegans -, un café et une boutique où sont vendus les produits de la marque de vêtements de l'influenceuse. Une heure après l'inauguration, certains étaient déjà en rupture de stock. Si vous voulez profiter des lieux, et de sa une déco 100% pastel, il faudra vite trouver une place : l'hôtel Mahfouf fermera dès le début du mois de septembre...