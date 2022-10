Monica Bellucci maman : cette surprenante habitude lorsqu'elle "s'engueule" avec ses filles Deva et Leonie

Il est rare pour Monica Bellucci de parler de sa vie privée, mais d'autant plus lorsqu'il s'agit de ses filles Deva, 18 ans, et Léonie, 12 ans. Mais dans Télématin, l'actrice de 58 ans a accepté de se livrer sur les fruits de ses amours avec Vincent Cassel, et notamment sur les différentes langues utilisées à la maison. En particulier lorsque le ton monte entre elle et ses adolescentes. Et à ce moment-là, le naturel reprend le dessus. En effet, Julia Vignali a affirmé que Monica Bellucci échangeait avec Deva et Léonie en français, mais que c'est en italien qu'elles "s'engueulaient". "Mes enfants parlent plusieurs langues. L'italien, c'est la langue de la mère, l'instant, a confié l'ex-épouse de Vincent Cassel. Parfois, elles parlent français et, d'un coup, ça part en italien quand il y a quelque chose qui touche l'instant." Et les mots d'amour ? "Les mots d'amour aussi, mais aussi beaucoup en français", a-t-elle déclaré sur le plateau de Télématin.

Monica Bellucci a aussi évoqué le parcours de son aînée, Deva Cassel, mannequin qui défile déjà pour les plus grands, comme Dolce & Gabbana. L'actrice s'est dite fière de la voir s'épanouir. "Je suis contente de voir qu'elle suit une passion, une passion dans la vie c'est très important", a-t-elle affirmé. Et si l'aînée de 18 ans semble marcher dans ses pas, la plus jeune a aussi été piquée par une sensibilité artistique. "Ma fille, la plus jeune Leonie, elle fait du théâtre, elle adore ça, a déclaré l'Italienne. Disons qu'elles ont une sensibilité très artistique, après on verra ce qu'elles vont continuer à faire, mais je pense qu'il faut soutenir ses enfants, les aider à voler et voir aussi qu'ils prennent leur indépendance, c'est magnifique."