Monica Bellucci, maman à 40 ans passés : rares confidences sur ses filles Deva et Léonie, dont elle est si fière

L'agenda de Monica Bellucci est particulièrement chargé cet automne. Elle incarne la diva dans Lettres & mémoires de Maria Callas au théâtre du Châtelet à Paris en novembre et sera le mois précédent au Festival Lumière à Lyon pour présenter le documentaire sur une autre légende, Anita Ekberg : The Girl in the Fountain. Les retardataires pourront aussi l'apprécier dans le thriller Memory avec Liam Neeson, sur Amazon Prime. Sa beauté a aussi fait des ravages sur ses terres natales italiennes : à Venise durant la Mostra et à Milan pour la Fashion Week. L'ancien mannequin et actrice sublime est aussi une maman épanouie, avec ses deux filles nées de son couple de dix-huit ans avec Vincent Cassel : Deva, 18 ans, et Léonie, 12 ans. Dans son interview à Gala, elle évoque son rapport à la maternité et sa relation avec ses enfants.

Monica Bellucci est heureuse de son parcours, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie privée, qu'importent les épreuves et les obstacles qu'elle a surmontés, cela l'a renforcée. Une femme bien dans ses souliers qui se félicite de sa relation avec ses filles, louant la maternité comme "l'expérience suprême" : "Peut-être est-ce parce que je les ai eues tard - ma première fille à 40 ans, la deuxième à 44 ans et demi - que j'ai vécu leurs naissances aussi intensément..." Être mère lui a permis de s'ancrer dans "quelque chose de très fort et de très beau". Ce qui ne veut pas dire qu'elle est une mère qui "enferme" : "Au contraire, je suis heureuse de les voir s'envoler. "