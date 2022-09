Monica Bellucci sensuelle : la star affiche ses courbes voluptueuses à la Mostra de Venise

Sur ses terres natales, Monica Bellucci a répandu sa beauté voluptueuse vêtue d'une robe noire nouée à la taille, sublimant sa silhouette d'icône du cinéma. La star italienne de 57 ans a fait une superbe apparition sur le tapis rouge de la 79e Mostra de Venise où son film est présenté, Siccità, réalisé par Paolo Virzi. La maman de Deva et Leonie - nées de son ancien couple avec Vincent Cassel - a assuré la promotion de ce long métrage sur le red carpet et précédemment lors du photocall et de la conférence de presse. À cette occasion, la comédienne avait opté pour un look coloré et plus décontracté signé Dolce & Gabbana, maison dont elle est l'une des égéries sensuelles.

Accompagné par son épouse Micaela Ramazzotti qu'il a brillamment dirigée dans Folles de joie avec Valeria Bruni-Tedeschi, Paolo Virzi fait un retour flamboyant au cinéma avec Siccità. Ce long métrage nous entraîne dans une capitale où une pénurie d'eau bouleverse règles et habitudes. Dans cette ville circulent des personnages jeunes et vieux, marginalisés ou prospères, victimes ou profiteurs. Leurs vies sont liées par un motif tragique, chacun d'entre eux étant à la recherche d'une rédemption personnelle. La dernière apparition de Monica Bellucci à Venise remonte à 2019 et la projection du film sulfureux Irréversible dans sa version intégrale. Les spectateurs français ont pu l'apprécier également dans Les Fantasmes des frères Foenkinos en 2021.

Femme souvent fatale sur les écrans, Monica Bellucci est loin des projecteurs une maman attentive de ses deux grandes filles. "Je trimballe avec moi la culture italienne où l'enfant est roi, avec les bons et les mauvais côtés. Je suis très protectrice. Bien manger, bien dormir... ce qu'elles trouvent parfois un peu saoulant. D'ailleurs, à la maison, on parle en français mais on se dispute en italien !", avait-elle expliqué avec humour dans les pages du magazine Madame Figaro. Si sa plus jeune, Leonie, a 12 ans, l'aînée Deva va fêter ses 18 ans le 12 septembre prochain. Elle est une mannequin déjà affirmée, marchant sur les traces prestigieuses de sa mère pour Dolce & Gabbana.