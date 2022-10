Deva Cassel : Ensorcelante en petite tenue, elle impressionne encore parée de bijoux de luxe

Désormais on sait pourquoi Deva Cassel n'a pas fait d'apparition à Fashion Week de Paris, après avoir défilé à Milan la semaine précédente : la jeune fille avait des shootings à honorer... et le résultat est plus que formidable ! Si l'on en croit, du moins, sa dernière photo publiée sur son compte Instagram : parée de bijoux Cartier, la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel pose dans un tutu en dentelle et tulle.

Une tenue inhabituelle qui montre qu'à 18 ans, la jeune fille prend véritablement son indépendance et pose son empreinte sur le monde de la mode actuel. Il faut dire qu'alors qu'elle n'a que 18 ans, toutes les marques se l'arrachent : égérie Dolce&Gabanna, comme le fut sa mère à une époque, elle a déjà posé pour de grandes marques comme Vanity Fair ou Madame Figaro.