Tina Kunakey et Vincent Cassel : Amoureux super chic avec Cécilia et Richard Attias

"On voyage tout le temps, notre fille, Amazonie, a déjà fait deux fois le tour du monde ! Du coup, on parle plusieurs langues", confiait Vincent Cassel au magazine Madame Figaro en février dernier. Le compteur de miles de l'acteur et son épouse Tina Kunakey grimpe encore avec un énième déplacement. Le couple a célébré la création d'un nouveau festival de cinéma, aux côtés de Cécilia et Richard Attias...

C'est à Djeddah, en Arabie Saoudite que ledit festival a vu le jour. Lundi 6 décembre 2021, la ville saoudienne a fêté le début de la première édition du Red Sea International Film Festival. Vincent Cassel et Tina Kunakey ont assisté à la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle Catherine Deneuve a reçu un prix pour l'ensemble de son oeuvre. Canon en robe bleu royal accessoirisée d'un collier d'émeraudes, Tina Kunakey a défilé sur le tapis rouge comme sur un podium de défilé ! La bombe de 24 ans formait avec Vincent Cassel, élégant en costume et cravate noirs, le couple le plus chic de l'événement. Comme eux, Cecilia et Richard Attias s'étaient mis sur leur 31.

La réalisatrice Yamina Benguigui, les acteurs Hilary Swank et Clive Owen, ainsi que les mannequins Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel et Sara Sampaio étaient également de la partie. Elles ont apporté une touche glamour à la cérémonie d'ouverture du festival saoudien, qui s'achèvera le 15 décembre prochain.

Festivals de cinéma, avant-premières de films, défilés de mode, visites de parcs d'attractions... Vincent Cassel et Tina Kunakey enchaînent les sorties ! Ils poursuivent ainsi leur belle histoire commencée en 2015, avec un coup de foudre. "Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux, a confié l'acteur sur leur première rencontre au magazine Journal de France. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'ai été un peu surpris mais j'ai pensé : 'Eh bien, cela se passe comme ça !'"