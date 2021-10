Vincent Cassel et Tina Kunakey : Anniversaire arrosé avec Alessandra Ambrosio, pas frileuse !

Jusque-là, la Fashion Week de Paris tient toutes ses promesses ! Vincent Cassel en a regoûté la ferveur. Accompagné de son épouse Tina Kunakey, l'acteur de 54 ans a trinqué à un centenaire et croisé de nombreux top models, dont l'irrésistible et peu frileuse Alessandra Ambrosio...

100 ans, ça se fête ! Vogue Paris a profité de la Fashion Week pour célébrer les siens. Le magazine a soufflé ses bougies vendredi soir (1er octobre 2021) au Palais Galliera. Vincent Cassel et son épouse Tina Kunakey, vue quelques jours plus tôt au vernissage de l'exposition Thierry Mugler : Couturissime puis au défilé Isabel Marant, ont assisté à la prestigieuse soirée d'anniversaire.

Au Palais Galliera, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont prolongé leur vendredi soir mode, entamé par le défilé Valentino quelques heures plus tôt. Le couple a été rejoint par de nombreuses personnalités, dont Alessandra Ambrosio. La bombe brésilienne est arrivée au musée de l'Avenue Pierre 1er de Serbie (dans le 16e arrondissement), vêtue d'une veste noire posée sur les épaules, d'un soutien-gorge noir et d'une jupe blanche fendue sur la cuisse gauche. Un choix osé face à la météo du jour. Il pleuvait des cordes à Paris.

Alessandra Ambrosio n'était pas l'unique invité des 100 ans de Vogue Paris à braver le climat défavorable ! Irina Shayk a ignoré les 12 degrés du thermomètre parisien et enfilé une veste rayée et oversize Maison Margiela, vieille de 20 ans (issue de la collection automne-hiver 2001 du créateur belge Martin Margiela). Un body noir et des sandales complétaient son look du soir.