Marion Cotillard : Sublime en salopette pour l'Astérix de Guillaume Canet, elle pose avec Angèle

Un jour après avoir accueilli Brad Pitt héros de Babylon, c'est d'autres stars, cette fois françaises, qui ont foulé le tapis rouge du Grand Rex. Le 15 janvier 2023 s'est en effet déroulée l'avant-première d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu de Guillaume Canet avec un parterre de personnalités ! Le casting de cette superproduction a ainsi entraîné l'organisation d'une projection débordante de célébrités avec en première ligne, l'impériale Marion Cotillard.

Egérie Chanel après avoir été longtemps celle de la maison Dior, Marion Cotillard a osé un nouveau look sexy : la salopette qu'elle porte à même la peau. L'actrice de 47 ans était sublime sous les projecteurs, elle qui joue le rôle de Cléopâtre dans le long métrage face à Vincent Cassel en Jules César. Lors du photocall, la comédienne oscarisée a posé avec Angèle, également ambassadrice de Chanel et qui joue le rôle de l'envoûtante Falbala dans ce nouvel épisode d'Astérix. Les parents de Louise et Marcel, fidèles à leur discrétion sur leur vie privée depuis plusieurs mois, ne sont pas affichés côte à côte.

Le metteur en scène mais également Gaulois Guillaume Canet avait fort à faire durant cette séance photos. Si on le voit avec son complice de toujours Gilles Lellouche qui succède à Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, l'acteur-réalisateur a également prise la pose avec Sylvie Uderzo et Anne Goscinny, fidèles et loyales héritières de ce monument de la bande-dessinée.

La distribution de cet Astérix compte sur les talents du footballeur Zlatan Ibrahimovic, mais également de ceux Laura Felpin, Jonathan Cohen, Julie Chen, Vincent Desagnat, Bun Hay Mean, Leanna Chea, José Garcia, Ramzy Bedia et Linh-Dan Pham. Plus souriant que jamais, Issa Doumbia était également de la fête, lui qui tient le rôle du pirate Baba et ne cesse d'impressionner avec sa transformation physique.

Les Gaulois en Chine

Nous sommes en 50 avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu...

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, en salles dès le 1er février 2023