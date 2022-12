Marion Cotillard prête à tous les sacrifices pour ses enfants, Louise et Marcel : "J'ai beaucoup de mal à les laisser"

Quand on n'a pas d'enfant, on est libre comme l'air. Aucun impératif d'emploi du temps, aucun petit être à élever et avec qui devoir passer du temps du matin au soir. Cette liberté, Marion Cotillard y a longtemps goûté. L'actrice de 47 ans a vu sa carrière décoller grâce à son interprétation dans La Môme, biopic sur Edith Piaf, qui lui a permis de rafler l'Oscar de la meilleure actrice et de s'ouvrir grand les portes d'Hollywood. Deux ans plus tard, elle tourne avec Johnny Depp dans Public Enemies puis enchaîne les tournages avec Christopher Nolan, Woody Allen ou Jacques Audiard. Mais en 2011, c'est le rôle d'une vie qu'elle se voit offrir grâce à son compagnon Guillaume Canet : celui de maman.

En 2011, Marion Cotillard met au monde leur premier enfant, un garçon prénommé Marcel en hommage à l'homme qu'Edith Piaf a tant aimé. Six ans plus tard, une petite fille, Louise, pointe à son tour le bout de son nez. La famille au grand complet, les parents étaient aux anges mais le rythme imposé par l'arrivée de nouveaux nés a forcément changé la donne dans leurs emplois du temps bien chargés !

Dans les pages de Numéro, dont elle fait la couverture, Marion Cotillard se livre comme rarement sur son rôle de maman et sur les sacrifices professionnels que l'arrivée de ses deux enfants a provoqués. Malgré tout l'amour qu'elle porte au 7e art, l'actrice à la carrière internationale a priorisé sa progéniture et a levé le pied sur les tournages pour ne pas devenir une maman courant d'air : "J'ai tourné très peu ces dernières années, confie-t-elle. J'ai des enfants petits et j'ai beaucoup de mal à les laisser. Être mère et comédienne, cela a été l'un des plus grands questionnements de ma vie."

Maman avant tout

A 11 ans et 5 ans, Marcel et Louise commencent néanmoins à bien gagner en autonomie. L'occasion pour Marion Cotillard d'envisager un retour un peu plus intense dans le milieu du cinéma : "Je pense que je vais reprendre le chemin des plateaux." La dernière fois que Marion Cotillard a brillé sur tapis rouge, ce fut lors du dernier festival de Cannes, pour la projection de Frère et Soeur d'Arnaud Desplechin, au côté de Melvil Poupaud. Dans quelques semaines, elle retrouvera Guillaume Canet pour la promo du prochain Astérix que le cinéaste a réalisé en attendant la sortie de Lee, biopic sur la photographe Elizabeth Lee Miller dont Kate Winslet est la tête d'affiche.