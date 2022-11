Marion Cotillard maman, son fils Marcel pique une colère immense : "J'ai été tellement choquée..."

L'avenir de la planète la préoccupe, notamment pour l'avenir de ses enfants. Marion Cotillard continue sa carrière de comédienne, bien sûr, et sera prochainement à l'affiche du film Astérix et Obélix : l'empire du milieu, réalisé par son époux Guillaume Canet. Elle prête également sa voix au film d'animation Charlotte. Mais sa lutte pour l'environnement lui tient tout autant à coeur, et elle vient carrément de cofonder Newtopia, une agence de production qui a pour but de créer des récits ambitieux qui dessinent un monde soutenable et durable.

Pas étonnant que Marion Cotillard ait envie de laisser un joli monde à son fils aîné de 11 ans, Marcel, et à sa fille de 5 ans, Louise. À la maison, tout le monde semble cultiver une certaine conscience écologique et discuter, régulièrement, des enjeux liés au futur de la Terre et de ses habitants. "Le soir, au dîner, on parle beaucoup de cela, explique l'actrice de 47 ans dans les colonnes du magazine Marie Claire. Ma fille est encore un peu petite, mais mon fils est déjà très sensible aux questions environnementales, humaines et réagit à l'actualité."

J'ai été tellement choquée par ce qui s'est passé

Fan de football et de l'équipe du PSG, le petit garçon a d'ailleurs piqué une sacrée colère face aux rires idiots de Kylian Mbappé et Christophe Galtier, questionnés sur l'impact que leurs très nombreux voyages en jet privé pouvaient avoir sur l'environnement. "J'ai été tellement choquée par ce qui s'est passé que je lui ai montré la vidéo, raconte-t-elle. Ça l'a mis très en colère. Il ne comprenait pas comment ces deux-là pouvaient se comporter comme ça... Bon, peut-être que je lui ai transmis ma colère tellement moi j'étais furieuse !" Quant à la Coupe du monde organisée au Qatar, mère comme fils ont prévu de très largement la snober par conviction.

L'avion, bien sûr, Marion Cotillard le prend. Mais de moins en moins. La comédienne, qui vient de fêter ses 47 ans, l'assure : elle pourrait refuser un rôle qui l'amènerait trop loin de chez elle sans raison, mais pas seulement par soucis d'empreinte carbone. "Il se peut que je le refuse mais je dois être honnête, souligne-t-elle. Plus pour mes enfants que pour l'écologie..."

Retrouvez l'interview intégrale de Marion Cotillard dans le magazine Marie Claire n° 843.