Kylian Mbappé et Christophe Galtier se moquent de l'urgence climatique : les réseaux sociaux se déchaînent contre eux !

Ce n'est certainement pas la meilleure manière de préparer un rendez-vous aussi important pour le Paris Saint-Germain, qui va affronter la Juventus Turin ce soir en Ligue des champions, mais le club de la capitale est un habitué des polémiques. Comme le veut la tradition, la veille d'un match européen, l'entraîneur de l'équipe, soit Christophe Galtier et un joueur, qui hier était la star de l'équipe,Kylian Mbappé, ont répondu aux questions des journalistes. Une conférence de presse forcément attendue pour le joueur qui se retrouve bien malgré lui au coeur de la polémique impliquant son coéquipier en équipe de France, Paul Pogba.

Malgré toute cette attente autour de l'affaire Pogba, c'est une autre question qui a fait sensation. Le journaliste de LCI Paul Larrouturou a interpellé Christophe Galtier sur un sujet en lien avec les déplacements du club et notamment un voyage à Nantes en avion alors que le déplacement en train ne met que deux heures. "Est-ce une question que vous vous posez et en avez-vous parlé à vos joueurs ?", a demandé alors le journaliste, avant une réponse pleine d'ironie de la part du coach, qui a commencé par rire en compagnie de Kylian Mbappé à l'écoute de cette question : "Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là... Pour être très honnête avec vous ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà"

Les politiques et les anonymes s'emparent de la polémique

Hilare depuis le début de l'intervention, Kylian Mbappé a ensuite été interrogé par Paul Larrouturou, qui lui a demandé ce qu'il pensait de tout cela. "Oh je pense rien !", s'est-il exclamé. Une courte séquence qui a provoqué un véritable tollé médiatique et les réseaux sociaux n'ont pas tardé à s'enflammer. Les anonymes ne sont pas tendres envers les deux hommes, tout comme les personnalités publiques, à l'image de Clémentine Autain. "Les ricanements et le mépris face à notre planète qui brûle. Cette déconnexion des urgences et de ce que nous vivons est consternante", a déclaré la députée de La France Insoumise. L'actuelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra a également pris à partie l'entraîneur parisien. "M. Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ?", lance-t-elle.