Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre des Sports : cette superstar du tennis avec qui elle a eu une liaison

Le remaniement ministériel de la semaine dernière a fait des heureux et des malheureux. Parmi les perdants de ce nouveau gouvernement, on retrouve Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer ou encore Roxana Maracineanu, qui est évincée du ministère des Sports. À sa place, le Président de la République Emmanuel Macron et sa nouvelle Première Ministre, Élisabeth Borne ont choisi de nommer Amélie Oudéa-Castéra. Jusqu'ici méconnue du grand public, cette haute fonctionnaire de 44 ans accède à un poste avec de grosses responsabilités puisqu'elle est également en charge des Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris.

Si elle poursuit désormais une belle carrière en politique, Amélie Oudéa-Castéra a longtemps été une joueuse de tennis de haut niveau. Dans les années 90, elle fait partie des jeunes joueuses les plus prometteuses et elle atteint les demi-finales de Roland-Garros et Wimbledon chez les juniors. Une carrière qui va lui permettre de côtoyer les plus grandes stars de la discipline et elle va même vivre une belle idylle avec Gustavo Kuerten, l'une des plus grandes idoles du tournoi parisien. Elle n'a alors que 19 ans lorsqu'elle se met en couple avec le Brésilien en 1997, un an après avoir arrêté sa carrière professionnelle.

L'année de sa première victoire à Roland-Garros

Une romance qui va visiblement donner des ailes à Gustavo Kuerten puisque c'est cette même année qu'il remporte pour la première fois Roland-Garros. Il va démarrer sa légende et devenir l'un des chouchous du public, qui l'acclame et le soutient à chacun de ses matchs. Il sera vainqueur à trois reprises dans le tournoi parisien, mais son histoire avec Amélie Oudéa-Castéra ne va pas durer aussi longtemps. Les deux amants se séparent quelques temps après la surprenante victoire de celui que l'on va surnommer Guga.

Après l'arrêt de sa carrière, Amélie Oudéa-Castéra va être nommée directrice générale de la Fédération française de tennis et son amour pour le sport va lui permettre de devenir aujourd'hui ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.