Christophe Galtier fête ses 56 ans : qui est John, son fils adoptif qui joue un rôle important dans sa vie ?

S'il y avait pas mal de sceptiques au moment de la signature de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, force est de constater que l'entraîneur a su les rassurer. Après un épisode très compliqué sous les ordres de l'Argentin Mauricio Pochettino, les joueurs du club de la capitale semblent avoir retrouvé le sourire depuis la prise de fonction de l'ancien entraîneur de Nice. Pourtant, ce dernier ne partait pas avec une côte d'amour énorme auprès des supporters, loin de là. Natif de Marseille et ancien joueur de l'OM, sa proximité avec le rival honni a pu en refroidir quelques-uns, mais après un début de saison en fanfare des coéquipiers de Neymar et Messi, le coach français est adoubé par tout le monde.

À côté de ses débuts plus que réussis à Paris, Christophe Galtier peut se féliciter de mener une vie de famille épanouie. En couple et marié depuis de longues années, il est également père d'un grand garçon nommé Jordan (33 ans), qui aspire également à devenir un grand entraîneur un jour. Mais ce n'est pas tout puisque le nouveau coach de Kylian Mbappé est également le père adoptif d'un certain John Valovic-Galtier. Il s'agit en fait du fils de sa compagne, qu'il a adopté il y a cinq ans de ça et qui joue un rôle primordial dans sa carrière, puisqu'il est son conseiller et à 34 ans, il défend les intérêts de son père adoptif depuis près de cinq ans maintenant.

Une place de choix dans la galaxie de Christophe Galtier, pour celui qui travaille au sein de Score Agencies, une société qui gère des joueurs de football, dont Alexandre Lacazette. Très proche de son fils adoptif, l'entraîneur du PSG a réagi en février dernier suite à une polémique impliquant John et les possibles conflits d'intérêts qu'il pourrait avoir vis-à-vis de son père. "C'est un garçon que j'élève depuis quatre ans, il en a 34. Je l'ai adopté il y a cinq ans. C'est la première des choses. La deuxième, qui est sûrement la plus importante, je défie quiconque de dire qu'un jour j'ai fait passer des intérêts personnels, familiaux, avant l'intérêt du club", assurait-il au micro de Gym Tonic, une émission du groupe Nice-Matin, fin février.