Bernard Tapie et Emmanuel Macron réunis à Marseille ? Stéphane Tapie recadre Paul Larrouturou

Attention, pas touche à Bernard Tapie, son fils Stéphane veille au grain. C'est un peu ce qu'a dû se dire le journaliste de LCI Paul Larrouturou, ancien de la bande de Yann Barthès dans Quotidien. Alors que le président de la République Emmanuel Macron est arrivé à Marseille mercredi pour une visite très médiatisée de trois jours, le journaliste, qui fait équipe avec Ruth Elkrief sur la chaîne d'information en continu, a indiqué que dans l'agenda du compagnon de Brigitte Macron, une rencontre avec Bernard Tapie était potentiellement prévue.

Dans un tweet publié mercredi 1er septembre, celui qui s'était fait agressé par Francis Lalanne il y a quelques mois a ainsi écrit : "Contact a été pris avec Bernard Tapie qui pourrait passer ce soir". Une information au conditionnel qui ne garantit pas à 100% la présence du mari de Dominique dans l'agenda présidentiel. Il n'en fallait pas plus pour que Stéphane Tapie, qui intervient souvent dans l'émission Touche pas à mon poste, ne reprenne de volée le jeune journaliste.

LCI chaîne d'info ? Ou d'intox ?

En réponse au tweet initial, le fils de Bernard Tapie écrit : "LCI chaîne d'info ? Ou d'intox ? Mon père est à Paris et très loin de tout ça. Occupé à un autre combat. Un peu de pudeur Mr par respect envers ma famille. Merci". Une réponse très cash et qui cible directement l'éthique du journaliste en l'accusant de propager de fausses informations sur son père, récemment victime d'une terrible tentative de cambriolage alors qu'il reste très affaibli par la maladie. Une réponse qui a visiblement plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 220 à avoir liké le tweet. Le célèbre journaliste sportif Pierre Ménès, qui a connu son lot de déboires, a d'ailleurs particulièrement apprécié la tirade puisqu'il a répondu "Masterclass".