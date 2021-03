Corinne Masiero nue aux César, un "laideron" : Stéphane Tapie dérape en direct

Vendredi 12 mars 2021, Corinne Masiero a marqué la cérémonie des César. La comédienne s'est affichée entièrement nue sur scène pour dénoncer les fermetures de lieux de culture en cette période de pandémie. Une intervention militante qui a suscité bien des réactions. Lundi 15 mars 2021, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Stéphanie Tapie dérape.

Alors que Cyril Hanouna et son équipe débriefent les César, le fils de Bernard Tapie s'emporte. "J'adore le cinéma. Et du début de cette cérémonie jusqu'à la fin, je me suis emmerdé au possible", lance-t-il. Et d'estimer que le show "n'était pas drôle". Mais ce n'est pas tout : le chroniqueur s'en prend à la mise à nu de Corinne Masiero, visiblement pas à son goût...

Corinne Masiero taxée de "laideron" par Stéphane Tapie

"Merde, j'aime le cinéma ! Je n'ai pas envie de voir cette espèce de laideron avec ses tampons", balance-t-il en plein direct. Sans plus attendre, ces propos provoquent un véritable tollé sur le plateau de TPMP. "Non, vous ne pouvez pas dire ça, je ne suis pas d'accord ! Là, ça c'est tout ce que l'on ne veut pas entendre !" , lâche Cyril Hanouna. "Ce n'est pas possible !", poursuit Nadège Beausson-Diagne. Et Gilles Verdez de s'insurger également : "C'est dégueulasse de dire ça !" S'enfonçant dans ses critiques, Stéphanie Tapie réagit alors. "Et ça, ce n'est pas dégueulasse ?", lance-t-il en référence à l'image de Corinne Masiero nue sur la scène de l'Olympia.

Rappelons que l'actrice de Capitaine Marleau a débarqué en costume de Peau d'âne ensanglanté, des tampons sur les oreilles avant de se déshabiller devant l'assemblée des César. Le slogan "No culture, no future" était inscrit sur ses seins tandis qu'on lisait "rend l'art Jean" sur son dos. Une intervention polémique sur laquelle elle s'est depuis expliquée auprès de nos confrères du Parisien. Et avant même l'intervention de Stéphanie Tapie, elle dénonce le sexisme autour de son geste : "Là, il y avait aussi des messages sexistes car on est dans une société patriarcale : on ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu'on ne fait pas du 36. Je pensais même avoir plus de réactions du côté des méchants. Je m'en fous. Ce que je retiens, c'est surtout tous ces gens qui soutiennent." Et elle a bien raison !