Corinne Masiero nue aux César : "Ce n'était pas forcément rigolo mais je suis contente de l'avoir fait"

C'était l'évènement des César. Le vendredi 12 mars, en direct sur Canal +, Corinne Masiero s'est mise à nue, ensanglantée, afin de dénoncer les fermetures des lieux de culture à cause de la pandémie. Aussi bien applaudie que vivement critiquée, l'actrice de Capitaine Marleau est revenue pour la première fois sur son intervention militante, auprès du Parisien.

Pour Corinne Masiero, "donner une image forte" était capital pour faire passer son message. En douce, et dans le dos des organisateurs, l'actrice de 57 ans a préparé son intervention. "Quand Marina Foïs m'a proposé de remettre un César, on a pensé que je viendrai en peau d'âne. Et j'ai dit que j'allais sans doute changer un peu le texte", s'est-elle souvenue. Corinne Masiero décide alors de ne rien dire "pour ne pas mettre les gens dans la merde".

"J'ai préparé mon texte modifié et avec l'aide de deux costumières qui m'ont aidée à écrire des phrases sur mon dos, j'ai attendu le dernier moment", révèle la comédienne. Malgré le risque que comprenait sa mise à nue, Corinne Masiero est fière d'avoir défendu ses valeurs. "Il ne faut pas trop y penser pour agir. Ce n'était pas forcément rigolo mais je suis contente de l'avoir fait", reconnait-elle.

Critiquée pour avoir utilisé son corps pour passer son message par des personnes qui se sont parfois permis de le commenter, Corinne Masiero dénonce le sexisme autour de ces attaques. "Là, il y avait aussi des messages sexistes car on est dans une société patriarcale : on ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu'on ne fait pas du 36. Je pensais même avoir plus de réactions du côté des méchants. Je m'en fous. Ce que je retiens, c'est surtout tous ces gens qui soutiennent", affirme l'actrice des Invisibles.

"C'est difficile d'agir mais j'ai reçu un tsunami de soutiens de plein de gens du spectacle, du cinéma et même de spectateurs, y compris depuis l'étranger. Cela fait un bien fou", positive Corinne Masiero.