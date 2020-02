Corinne Masiero contre les retouches photo : son avertissement très cash

On ne présente plus Corinne Masiero. Véritable phénomène sur France 3 grâce à la fiction Capitaine Marleau, elle est également connue pour son franc-parler à toute épreuve. Qu'il s'agisse de politique, de féminisme ou encore du milieu de la télé, la comédienne de 56 ans n'a aucun tabou. Elle le prouve une nouvelle fois dans les pages de Télé Star autour d'un autre sujet à débat : les retouches photo.

En effet, il est courant que les personnalités publiques voient leur physique modifié lorsqu'elles apparaissent en couverture de magazine. Un procédé auquel n'adhère pas du tout Corinne Masiero. "Moi, je ne me maquille quasiment jamais, je ne vois pas pourquoi je le ferais quand on me prend en photo ! Ça veut dire que quand je ne suis pas maquillée, je suis de la merde ? Les retouches, c'est nier l'existence de quelqu'un", estime-t-elle, un brin agacée. D'ailleurs, gare à ceux qui oseraient s'aventurer sur ce terrain glissant avec elle, au risque de recevoir un courrier très fâcheux. "Si jamais j'apprenais qu'il me manque une ride ou qu'on m'a gommé ma cellulite, je serais capable d'envoyer mes avocats", fait-elle remarquer. A bon entendeur...

Corinne Masiero est loin d'être la seule à prôner le naturel et à dénoncer les diktats de la mode. Récemment, les propos prononcés pas Alessandra Sublet faisaient écho à ceux de la complice de Josée Dayan : "Je lutte pour qu'on me laisse au naturel ! J'aimerais que celles qui me regardent se retrouvent un peu en moi et qu'elles aient envie de rester comme elles sont plutôt que de courir chez le chirurgien !", déclarait l'animatrice pour Télé 7 jours. Vous l'aurez compris, vive les rides !

