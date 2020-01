Alessandra Sublet sans complexes : son combat pour ne pas être photoshopée

Alessandra Sublet a beau être une adepte du Jet Peel, elle n'a aucun mal à assumer ses petites rides pour autant. Et à l'heure où Photoshop et autres filtres règnent en maîtres, l'animatrice TF1 refuse d'adhérer à ce genre de pratiques. C'est donc le plus naturelle possible qu'elle apparaît régulièrement sur son compte Instagram, mais aussi en une des magazines.

À l'occasion d'une interview accordée à TV Grandes Chaînes et parue lundi 20 janvier, la maman de Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans) a expliqué pourquoi elle était contre le fait d'être retouchée. "Si je m'affichais aujourd'hui en couverture avec la même tête que lorsque j'avais 20 ans, ce serait un peu bizarre, non ? Je ne me vois pas fausser une partie de moi-même et mentir au public", a-t-elle déclaré. Des propos qui font écho à ceux qu'elle avait formulés il y a déjà plusieurs mois de cela pour le magazine Télé 7 jours. "Je lutte pour qu'on me laisse au naturel ! Certes, les diktats de la mode et de la jeunesse sont très forts, mais j'aimerais que celles qui me regardent se retrouvent un peu en moi, et qu'elles aient envie de rester comme elles sont plutôt que de courir chez le chirurgien !"

Ainsi, à 43 ans, Alessandra Sublet est plus épanouie que jamais dans un corps qu'elle accepte sans problème. C'est d'ailleurs sans doute son naturel et son bon sens qui ont fait d'elle la candidate idéale pour animer Stars à nu. Il s'agit de la nouvelle émission de TF1, attendue le 31 janvier prochain sur nos antennes. L'ex de Clément Miserez invitera plusieurs personnalités à se déshabiller devant un public de 1200 personnes dans la salle mythique du Lido de Paris afin de sensibiliser les téléspectateurs aux cancers de sein, des testicules et de la prostate.