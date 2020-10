Corinne Masiero pousse un gros coup de gueule : "Ça va être l'hécatombe"

Heureuse nouvelle pour les fans de Capitaine Marleau. Mardi 20 octobre 2020, un épisode inédit est attendu sur France 3 avec Sylvie Testud et Christophe Lambert. À cette occasion, la parole a été donnée à Corinne Masiero et, à l'image de son personnage dans la fiction, elle n'a pas sa langue dans la poche. Surtout lorsqu'il s'agit de pointer du doigt les réformes du gouvernement et plus particulièrement les dernières mesures prises dans le cadre de l'épidémie de coronavirus.

D'après la comédienne de 56 ans, l'incompréhension règne sur les lieux de travail comme sur le tournage de Capitaine Marleau justement. "On a repris en enchaînant un épisode en juillet, un en septembre et on va en tourner un autre en novembre. Il y a des consignes très précises : masques obligatoires, transport en voiture en nombre limité, pas plus de cinq par table à la cantine. Je trouve que c'est n'importe quoi, déplore-t-elle auprès du Parisien. Les techniciens en chient avec leur masque toute la journée, mais quand on se retrouve le soir, les gens amènent les plats sans porter de gants, personne ne porte de masque à table. Moi, je n'en mets pas, sauf dans un milieu confiné comme un bus ou quand je suis avec une personne fragile ou qui flippe. C'est pas cohérent ou alors faut tout mettre en place pour éviter toute contamination partout."

Autre point qui a le don d'agacer Corinne Masiero : le secteur de la culture sévèrement touché par la crise sanitaire. "C'est une catastrophe", estime la comédienne engagée. Et là encore, elle souligne de grosses incohérences, craignant même le pire pour l'avenir du spectacle : "Si on autorise les gens à prendre les transports en commun et qu'on les empêche d'aller voir un spectacle, ça n'a aucun sens. Si rien n'est mis en place pour aider les compagnies, les techniciens, les intermittents, cela va être l'hécatombe dans les trois ans à venir. Mais, pour ça, on n'a peut-être pas les meilleurs aux commandes." Des propos importants à tenir selon elle pour qui "gueuler c'est toujours nécessaire !"

Capitaine Marleau ce mardi 20 octobre 2020 sur France 3, dès 21h05