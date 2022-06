Guillaume Canet et Marion Cotillard : le parrain de leur fille Louise est un acteur célèbre

Le couple Marion Cotillard et Guillaume Canet a toujours fait en sorte de préserver sa vie privée. Et en premier lieu, l'actrice et l'acteur que l'on retrouve ce mardi 14 juin 2022 dans son film Lui, diffusé sur Canal+, ont toujours mis un point d'honneur à protéger leurs enfants, Marcel Canet, qui vient de fêter ses 11 ans, et la dernière sa petite soeur Louise. Rares sont les confidences de Marion Cotillard et Guillaume Canet sur leurs enfants. Mais le comédien et réalisateur de 49 ans s'est déjà laissé aller à évoquer sa fille, et notamment le parrain qu'il lui a choisi.

Il s'agit de Gilles Lellouche. En effet, Guillaume Canet a décidé de confier le joli rôle de parrain de Louise à son meilleur ami. C'est dans un entretien avec le magazine Le Parisien Week-end que le compagnon de Marion Cotillard a fait savoir cette information, en 2019. "Gilles est le parrain de ma fille, on part en vacances ensemble, on est liés bien au-delà du cinéma", a-t-il confié au sujet de celui qu'il considère comme un frère, depuis de longues années. Plus tôt, il avait révélé le nom du parrain de Marcel, son aîné.

Qui est le parrain de Marcel Canet ?