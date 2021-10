"Suis-je un bon père ?" : Rares confidences de Guillaume Canet sur ses enfants

Guillaume Canet sera de retour dans les salles le 27 octobre avec le film Lui, qu'il réalise. Un long-métrage réalisé en quelques semaines avant de retourner s'attaquer à Astérix et Obélix - l'Empire du Milieu attendu entre l'an prochain et 2023. Le populaire artiste, en couple avec Marion Cotillard, vient de faire quelques confidences.

Interrogé par Version Femina, Guillaume Canet (48 ans) a expliqué avoir eu envie de tourner son film soudainement, alors qu'il avait un peu de temps libre chez lui et qu'il bricolait. Un beau jour il dit avoir eu besoin de parler au "connard" en lui et a couché des mots sur ordi. "J'ai alors eu l'idée de cet homme qui convoque des personnes de sa vie, comme des vecteurs de ses émotions", dit-il. Au final, cela a donné naissance à un long-métrage. "Ce film est personnel, mais c'est une fiction. Je n'y raconte pas ma vie, juste des choses qui me touchent ou parfois me perturbent, dit-il évoquant par exemple ses questionnements sur la paternité, Suis-je un bon père ? Comment vit-on son rôle de père avec les frustrations que l'on peut avoir en tant que fils ?", ajoute-t-il.

Guillaume Canet, papa de deux enfants - Marcel, 10 ans et Louise, 4 ans - nés de son histoire d'amour avec Marion Cotillard, a poussé un peu plus ses confidences sur sa vision de la paternité. "Il y a des choses dont on souffre en tant qu'homme, qui sont liées à l'enfance, et l'on tente de ne pas reproduire certains schémas (...) Il y a forcément des manques, malgré toute la bonne volonté et l'amour de nos parents. On fait inévitablement des conneries, moi le premier. C'est assez universel. Et puis, on veut que nos enfants grandissent, mais pas trop vite. Ce sont beaucoup de contradictions", explique-t-il.

Pour l'heure, les enfants de Guillaume Canet sont encore jeunes mais cela n'empêche pas l'artiste et sa compagne de déjà leur inculquer certaines des valeurs qui leur tiennent à coeur, comme la défense de l'écologie. "Nous avons envie de leur laisser un monde en meilleur état", ajoute-t-il.

Version Femina, dans les kiosques le 10 octobre 2021.