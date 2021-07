Marion Cotillard maman : elle se sent "coupable" vis-à-vis de ses enfants

Ce rôle ne pourrait pas être plus à l'opposé de sa vie. Marion Cotillard est la nouvelle héroïne de Leos Carax dans une fresque folle sur l'amour et ses ravages. Dans Annette, au cinéma en France le 6 juillet 2021, elle incarne avec Adam Driver deux vedettes qui ont un enfant et se déchirent autour de cette situation. A contrario, la comédienne vit harmonieusement la maternité, au côté de son compagnon Guillaume Canet, elle qui est maman d'un garçon et d'une fille : Marcel, son aîné de 10 ans, et la petite Louise, 4 ans.

Il serait faux, bien sûr, d'affirmer que tout est rose. Tout en bataillant contre les stéréotypes de l'actrice-maman, Marion Cotillard admet quelques difficultés. "Il y a plein de moments où je me sens coupable vis-à-vis de mes enfants, mais comme toutes les mères, pas seulement les actrices, explique-t-elle dans les colonnes de Madame Figaro. C'est vrai pour tous les métiers : qu'on soit chef d'entreprise ou ouvrier, si on a passé une mauvaise journée, il est vraisemblable qu'on rapporte à la maison une frustration ou une colère qui peut s'exercer contre ceux qu'on aime. Les actrices ne sont pas les plus mal loties : elles ont le luxe immense de pouvoir choisir quand elles travaillent et de passer parfois trois mois en continue avec leurs enfants. Le mythe de la star débordée et exténuée, et donc mauvaise mère, est totalement caduc."