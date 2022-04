Marion Cotillard et Guillaume Canet : que devient leur fils aîné Marcel aujourd'hui ?

S'ils ont connu des périodes compliquées, comme confié dans l'émission C à vous par Guillaume Canet lui-même, le couple qu'il forme avec Marion Cotillard affiche néanmoins une complicité qui est indéniable. De leurs quinze années d'amour déjà au compteur, beaucoup de blagues, d'autodérision mais surtout la naissance de deux merveilleux enfants :Marcel né le 19 mai 2011, et Louise, le 10 mars 2017. Alors qu'il fêtera bientôt ses 11 ans, que devient le fils aîné de Marion Cotillard et Guillaume Canet ?

Le couple d'acteurs est très discret quand il s'agit de préserver sa vie privée, et d'autant leurs enfants. Père très attentif, l'acteur et réalisateur de 49 ans a reconnu, dans l'émission Clique, avoir "beaucoup pleuré" à la naissance de son aîné. "J'ai eu très très peur", a-t-il fait savoir. Des larmes de stress "mais aussi de bonheur". Alors forcément, il tient d'autant plus à garder secrète la vie de ce petit garçon. Mais alors qu'il arrive est dans l'âge de l'adolescence, Marcel Canet, dont les photos sont naturellement contrôlées et filtrées par ses célèbres parents, va bientôt révéler son adorable minois au public.

Marcel piqué par la passion de ses parents ?

En effet, ce dernier s'apprête à marcher dans les pas de ses illustres parents. Marcel Canet sera au casting du très attendu Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, signé par Guillaume Canet et dont la sortie est prévue pour le 1er février 2023. Si Guillaume Canet y joue également Astérix, aux côtés de son copain Gilles Lellouche en Obélix, il y donnera la réplique à son épouse Marion Cotillard, qui y interprète Cléopâtre, mais aussi à son fils aîné, qui pourrait bien faire "une petite apparition à l'écran". Ses premier pas dans la comédie ? Ce que l'on sait c'est que Marcel Canet adore les albums du héros gaulois.