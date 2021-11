Marion Cotillard et Guillaume Canet : Ces "paris très cons" qu'ils se sont lancés en public

Guillaume Canet ne cesse de partager quelques bribes de sa vie privée avec les médias... Après être revenu sur les rumeurs d'infidélités au sein de son couple qui ont fait grand bruit et les "périodes très très compliquées" vécues avec Marion Cotillard, le papa de Louise et Marcel (4 et 10 ans) n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin ! En pleine tournée promo pour son nouveau long-métrage, Lui, Guillaume Canet a confié quelques pépites face à la caméra du magazine GQ, ce jeudi 4 novembre.

L'acteur et réalisateur de 48 ans, qui a récemment pris la défense de son épouse sur le plateau de Quotidien, s'est remémoré ses premiers films, dont Jeux d'enfants de Yann Samuell, dans lequel il donne la réplique à celle qui deviendra plus tard la mère de ses enfants. "C'est un film important pour moi parce que j'ai rencontré la femme de ma vie", a confié ce proche ami de Jean Dujardin et de Gilles Lellouche. "On s'amusait énormément sur le film et en dehors du film à se faire ce genre de blagues. On s'est fait des paris très très cons avec Marion pendant le tournage", a-t-il raconté à nos confrères.

Et Guillaume Canet de poursuivre son récit, en prenant le soin de détailler de quel genre de jeux il était question. "Il y a un soir où on était au restaurant avec Marion et il y avait les producteurs, les gens des chaînes de télévision qui étaient venus aussi, c'était un dîner. Moi, je devais draguer outrageusement le serveur et réussir à lui demander son numéro de téléphone et elle, elle devait dire à un moment, très fort : 'Je ne sais pas ce que j'ai, j'ai la ch*tte qui me gratte'. Il y a eu un grand moment de solitude pour chacun d'entre nous".

Guillaume Canet et Marion Cotillard ont le même humour, comme on a pu le voir à l'écran dans le film Rock'n Roll, dans lequel le couple joue son propre rôle. Ces gages et leurs posts sur Instagram sont bien la preuve que les deux acteurs n'ont pas peur du ridicule !