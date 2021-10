Guillaume Canet face aux rumeurs d'infidélité dans son couple : "C'est bien, ça excite les fantasmes..."

Invité sur le plateau de Quotidien sur TMC, mercredi 20 octobre 2021, Guillaume Canet est revenu sur les rumeurs qui ont récemment rythmées sa carrière au cinéma. Concernant celles sur sa vie privée, l'acteur s'est ensuite beaucoup amusé des diverses accusations d'infidélités dont il a été la cible.

Actuellement à l'affiche du film Lui, en salle le 27 octobre prochain, Guillaume Canet incarne le rôle d'un homme ayant des aventures extra-conjugales. Une interprétation qui a beaucoup intrigué Yann Barthès. "Tout le monde vous a dit : 'C'est donc un film sur vous, Guillaume Canet', alors c'est quoi cette histoire d'infidélité ?", lui a rapidement demandé l'animateur, précisant par la suite que cette question ne porte pas sur son couple avec Marion Cotillard : "Je vous ai posé la question de comment on gère la question."

"Moi, je pars du principe que quand on fait un film, on le fait avec beaucoup d'insouciance et d'inconscience, ce qui permet de ne pas faire un travail consensuel. Il y a une part de fiction, il y a une part de réalité", a d'abord confié l'acteur et réalisateur. Et de poursuivre, non sans humour : "Évidemment, vous imaginez bien que si les choses dont vous parlez étaient vraies, je n'en ferais pas un film de manière aussi facile. C'est un film, je raconte une histoire." Après avoir admis que les films qu'il a réalisé sont tous personnels à ses yeux, l'homme de 48 ans s'est ensuite lâché au sujet de ces rumeurs : "Après, si les gens ont envie de se faire des fantasmes et se dire : 'Voilà, c'est la vie de Guillaume Canet, il vit comme ça...' C'est bien, ça excite les fantasmes..." Et de conclure : "Excitez-vous."

Malgré son interview remplie d'humour, Guillaume Canet a récemment perdu une personne chère à ses yeux. Sur son compte Instagram, le 15 octobre dernier, le compagnon de Marion Cotillard avait partagé une photo bouleversante : un cliché où il était accompagné du jeune Fahim (un enfant qu'il avait rencontré grâce à l'association Cékedubonheur).