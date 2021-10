Marion Cotillard et Guillaume Canet refusent de s'embrasser : séquence culte avant la naissance de leur couple

Il fut un temps où Thierry Ardisson et ses interviews à thèmes rythmaient nos week-end. Il y a près de 20 ans, en 2003, l'animateur recevait Marion Cotillard et Guillaume Canet, alors en pleine promotion du film Jeux d'enfants. Entre eux, il n'y a rien de plus que de l'amitié. L'égérie Chanel avait même confié qu'il était compliqué "de faire une histoire d'amour avec un très bon ami".

C'est leur état d'esprit lorsque Thierry Ardisson demande à Guillaume Canet s'il est "cap" d'embrasser Marion Cotillard. "J'ai ma charmante chérie amoureuse qui n'aime pas ça et je comprendrais", a lâché l'acteur, gêné. Un moment de flottement rapidement cassé par sa partenaire de jeu : "Et mon charmant amoureux n'aimerait certainement pas ça non plus".

Rappelons qu'à l'époque, Guillaume Canet était marié à l'actrice germano-américaine Diane Kruger. Après plus de cinq années de vie commune, ils avaient décidé de se séparer. Désormais divorcés, ils sont restés en bons termes. De son côté, Marion Cotillard était en couple avec l'acteur Stéphan Guérin-Tillié, son partenaire dans Cavalcade et Eddy ainsi que dans la série Redoutables.

Même sur le tournage de Jeux d'enfants, il n'était pas naturel pour Marion Cotillard et Guillaume Canet de s'embrasser. "La première fois qu'il a fallu qu'on s'em­brasse sur Jeux d'enfants, ça a été très, très compliqué parce qu'on était très copains. On s'est retrou­vés dans cette église à devoir se rouler une pelle... On a eu des crises de fou rire pendant une demie heure avant d'être capables de faire la scène parce que c'est absurde d'embras­ser un pote", avait raconté l'actrice.

Guillaume Canet et Marion Cotillard ne formeront un couple qu'en 2007. Ils sont désormais parents de deux enfants, Marcel (10 ans) et Louise (4 ans). Des enfants qu'ils gardent loin du show business.