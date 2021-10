Guillaume Canet effondré par la mort d'un enfant : "C'est très dur à accepter..."

Il explique : "Il y a presque 6 ans j'étais à l'hôpital Necker avec l'association @instacekedubonheur et Fahim, un jeune garçon vient vers moi en me disant "C'est toi la star?" "moi je veux faire du cinéma !" j'ai évidemment aimé sa franchise et son caractère. Depuis son jeune âge il se battait contre la maladie. Nous nous sommes revus plusieurs fois sur mes tournages et on s'envoyait des messages. J'étais tellement admiratif de son mental, son courage, sa ténacité !"

Effondré d'apprendre la mort du garçon, le papa de Louise et Marcel confie : "J'aurais aimé passer encore plus de temps avec lui et me rendre plus dispo...Fahim nous a quitté et c'est très dur à accepter. Je pense beaucoup à lui et à sa famille ! (...) Je garde en mémoire ta force et ton courage Fahim ! Et je te garde dans mon coeur".

Très engagé, l'acteur qui sera bientôt à l'affiche de sa dernière réalisation, Lui a également mis le lien d'une collecte créé par les parents de Fahim et qui viendra en aide à la recherche à Gustave Roussy.