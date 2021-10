Omar Sy fou amoureux d'Hélène : déclaration à sa femme pour une occasion spéciale

Pour rappel, Hélène et Omar Sy sont en couple depuis plus de vingt ans. Ensemble, ils ont accueilli cinq enfants : deux garçons et trois filles, dont on connaît peu de choses. Très discrets sur leur vie privée, ils préservent l'anonymat de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ainsi, on ne connaît que les prénoms de Alhadji, Selly, Sabah et Tidiane.