Omar Sy : Sa fille Sabah dévoile un talent caché et impressionne

Au cinéma, dans la musique, la mode ou le sport, il n'est pas rare que les enfants de stars suivent les traces de leurs parents. La fille d'Omar Sy, elle, semble avoir trouvé sa propre "voix". Le 30 octobre 2020, elle a en effet étonné les internautes en publiant une vidéo d'elle en train de chanter.

Sabah Sy compte près de 2500 followers sur Instagram, lesquels ont découvert une nouvelle vidéo vendredi dernier : l'adolescente de tout juste 17 ans s'est filmée en train de chanter dans sa chambre, baignée d'une lumière bleue. Elle interprète, a cappella, le titre There Are Worst Things (I Could Do), extraite du film Grease.

"Être fan de Rizzo ou rien, oh et oui VOTEZ", écrit @sabah__sy en légende de sa publication, en référence au personnage de Betty Rizzo, joué par Stockard Channing dans la comédie musicale culte. En commentaire, ses abonnés l'ont félicitée pour sa voix.