Omar Sy "papa fier et comblé" : sa fille Sabah diplômée, rares photos en famille

Sabah Sy a été diplômée de la 54e promotion de l'Agoura High School, située dans les hauteurs de Malibu, tout près d'un village nommé Calabasas. Il y a quelques jours seulement, Omar et Hélène Sy se trouvaient à Paris pour faire la promotion de la deuxième partie de la première saison de Lupin (Netflix) avec un dîner surprise concocté par le chef étoilé Mory Sacko. Ils n'auraient raté pour rien au monde la cérémonie de leur fille Sabah.

Pour l'heure, on ne sait pas encore quelle voie professionnelle la jeune femme a choisi de suivre. Sur Instagram, Sabah Sy avait déjà publié plusieurs vidéos d'elle en train de chanter. Un joli timbre de voix souligné par de nombreux internautes conquis. Suivra-t-elle une carrière artistique ?

"Regarder mes fils et mes filles grandir est ce qui me fascine le plus dans la vie, avait confié Omar Sy à Version Femina. Comme je suis devenu papa très jeune et que ma femme a du caractère, j'ai vite compris que pour me permettre de rester un enfant, la première chose à faire était de devenir adulte. Si j'avais été dans le déni des responsabilités, la réalité m'aurait rattrapé. Il aurait fallu grandir d'un coup et je n'aurais plus eu le temps de déconner du tout. Mais assumer très tôt mon rôle de mari et de père me permet aujourd'hui d'avoir du temps libre." Un beau chemin parcouru.