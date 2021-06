Omar Sy et sa femme Hélène régalés par un Top Chef : photo complice avec le candidat phare !

"Lupin celebration dinner by @mory_sacko_. Merci Mory pour ton talent et ta gentillesse. Tu es un très grand chef (et pas seulement par la taille). À bientôt chez toi @mosuke/restaurant. Merci à la team @netflixfr pour ce bon moment et pour ce précieux cadeau datant de 1931 signé de la main du grand Maurice Leblanc", écrit Omar Sy en légende d'une photo de lui accompagné du célèbre Top Chef.

Durant ce repas étoilé, Mory Sacko a régalé ses convives. Le chef qui propose une cuisine aux saveurs africaines et asiatiques a concocté un menu très appétissant pour l'occasion. Oeuf parfait/bouillon Dashi/Tsukemono, aubergine au miso/bouillon shitake/shitake laqués, homard/miso tomate/pastèque grillée/piment végétarien lacto-fermenté, attieke/liveche/togarashi shishimi, boeuf grillé/sauce mafé/tamarin/fonio, fraise/shiso/poivre voatsiperiferry/crème crue/brioche comme un pain perdu... De quoi passer un moment inoubliable !

Lors de la soirée, la team Netflix a également offert un cadeau de valeur à Omar Sy. L'acteur a reçu Arsène Lupin, La Barre-y-va (éditions Pierre Lafitte) datant de 1931 et signé de l'auteur Maurice Leblanc. Un livre symbolique pour lui, mais aussi pour son personnage Assane Diop...

Rendez-vous le 11 juin 2021 sur Netflix afin de suivre la deuxième saison de Lupin !