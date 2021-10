"C'est sa faute à lui !" : Guillaume Canet revient sur la scène ratée de Marion Cotillard dans Batman

Quand on pense à elle, on pense à Edith Piaf, à certains jeux d'enfants, aux abus de schnouf ou à une mort un brin aléatoire. En 2012, Marion Cotillard incarnait Miranda, auprès de Christian Bale, dans le film de la saga Batman, The Dark Knight Rises. Hélas, les spectateurs ont principalement retenu, de toute cette performance, sa dernière séquence, durant laquelle l'actrice perd la vie avec une justesse tronquée. En pleine promotion de Lui, son compagnon, Guillaume Canet, a justement été interrogé à ce propos alors qu'il prenait la parole, le lundi 25 octobre 2021, lors d'un live organisé sur son compte Instagram.

C'est ainsi qu'un internaute lui a demandé s'il avait été coaché par Marion Cotillard pour savoir comment mourir dans un film. "Elle m'a envoyé un message en même temps pour te dire que tu pouvais bien aller te faire, a-t-il plaisanté, avant de rejeter la faute sur Christopher Nolan, le cinéaste qui a choisi de conserver cette scène. Sérieusement, moi, je peux vous dire que Marion est une des plus grandes actrices au monde et pour une simple et bonne raison c'est qu'elle offre tout sur un plateau. Elle fait des prises totalement différentes en essayant plein de choses et c'est un cadeau monumental pour un réalisateur de pouvoir avoir la chance d'avoir un acteur qui donne autant et des choses différentes. Après, c'est au réalisateur d'être bon au montage et de pas faire n'importe quoi. Si ce réalisateur a choisi cette prise, c'est son erreur à lui, c'est sa faute à lui et non pas celle d'une actrice qui donne tout en faisant confiance."