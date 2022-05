Marion Cotillard et Guillaume Canet : Leur fils Marcel fête ses 6 ans, qui est son célèbre parrain ?

Marion Cotillard et Guillaume Canet ont toujours su rester discrets sur leur vie privée. Parents de deux enfants, les deux acteurs ont fait en sorte qu'ils soient protégés de toute vie médiatique. Ainsi, Marcel Canet et sa petite soeur Louise sont restés bien loin des projecteurs. Ce jeudi 19 mai 2022, Marcel Canet fête ses 6 ans. Le petit garçon, fruit des amours du couple, a bien grandi. Et pourrait bientôt même démarrer sa vie d'acteur à son tour puisque le fils de la star de La Môme serait apparemment au casting d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, signé par Guillaume Canet et dont la sortie est prévue pour le 1er février 2023. Mais au fait, qui est le célèbre parrain de ce petit garçon ?

C'est lors d'un tweet que l'acteur de 49 ans avait évoqué le parrain de son aîné, Christophe Offenstein, réalisateur et directeur de la photographie français. On a pu le voir récemment signer Coeurs vaillants, avec Camille Cottin, en tant que scénariste. Le parrain du petit Marcel a également co-réalisé Montre jamais ça à personne, série documentaire sur Orelsan. Peu connu du grand public, il est un nom célèbre du cinéma français avec une carrière de plus de vingt ans, aux côtés de François Cluzet notamment et bien sûr son ami Guillaume Canet. "J'ai collaboré avec Guillaume Canet sur tous ses films jusqu'à Nous finirons ensemble", avait-t-il affirmé à Ouest-France.