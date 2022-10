Marion Cotillard et Guillaume Canet : La naissance de leur histoire d'amour, sur fond d'infidélité ?

Le public les a aimés et applaudis, en 2003, dans le film Jeux d'enfants de Yann Samuell. Parfois, la réalité rejoint la fiction. Sans pour autant terminer leur vie ensemble coulés dans du béton, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont développé des sentiments, sont tombés amoureux et ont même fondé, dans le temps, une jolie famille composée d'un garçon et d'une fille - Marcel, né le 19 mai 2011 et Louise, qui a rejoint le clan le 10 mars 2017. Pour autant, cette histoire n'est pas complètement rose... surtout pas ses débuts.

J'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça

La chronologie de leur idylle reste encore, en 2022, très incertaine. A l'époque où ils assuraient la promotion du film Jeux d'enfants, Marion Cotillard et Guillaume Canet avaient catégoriquement refusé de s'embrasser sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, juste pour le plaisir de Thierry Ardisson. Et pour cause, ils étaient tous les deux en couple. Lui était marié à Diane Kruger, elle fréquentait le comédien Stéphan Guérin-Tillié. "Je suis acteur et je le fais dans un film, avait expliqué Guillaume Canet, à propos de ce défi qu'il ne souhaitait pas relever. La deuxième raison c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça et je le comprendrais."

Officiellement Marion Cotillard et Guillaume Canet sont en couple depuis le mois d'octobre 2007. Mais les deux acteurs étaient amis, déjà, depuis 1997 et ils auraient bien pu échanger plus que de simples accolades pendant ce temps... alors qu'ils n'étaient pas des coeurs à prendre ! De retour chez Thierry Ardisson plusieurs années plus tard, et face à cette fameuse séquence un brin gênante de 2003, dans laquelle ils se refusaient un bisou, Guillaume Canet avait été questionné vis-à-vis du nombre de temps qui s'était écoulé après son passage à la télévision pour qu'il parvienne à séduire Marion Cotillard. "Vous voulez dire avant !", répondait-il alors. "Vous étiez déjà ensemble alors !", s'exclamait l'homme en noir, qui avait simplement eu droit à un "peut-être". Mystère, mystère...