Guillaume Canet croise son ex-femme Diane Kruger : instant gênant à Cannes

Situation légèrement gênante sur le tapis rouge du Festival de Cannes, au moment de la clôture de la 75e édition. Ce 28 mai 2022, deux stars anciennement en couple se sont retrouvées ensemble devant les objectifs des nombreux photographes présents pour le final de la manifestation cinéphile et glamour : Diane Kruger, spectaculaire et sublime au bras de son compagnon Norman Reedus, et l'élégant Guillaume Canet venu en solo monter les marches.

La relation entre l'héroïne d'Inglourious Basterds et celui de Rock'n'Roll a débuté en 1999. À cette époque, la native d'Allemagne est un mannequin très en vogue, lui est un jeune premier remarqué du cinéma français, notamment avec le film Je règle mon pas sur le pas de mon père. Le mariage des deux futures stars se déroulent en septembre 2001 et sur les écrans, on peut les voir ensemble dans le long métrage que Guillaume Canet a lui-même réalisé, Mon idole, sorti en 2002.