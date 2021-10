Guillaume Canet, sa déclaration d'amour à Diane Kruger devant Marion Cotillard

Pour les spectateurs que nous sommes aujourd'hui, cette séquence est teintée d'ironie. Tout le monde sait que Marion Cotillard et Guillaume ont terminé ensemble et qu'ils sont même parents de deux enfants, Marcel 10 ans et Louise, 4 ans. Mais ce n'est qu'en 2007 que les tourtereaux se sont rapprochés. Quand le film Jeux d'enfants est sorti au cinéma, l'actrice avait elle aussi un "charmant amoureux" puisqu'elle était en couple avec Stéphan Guérin-Tillié, à qui elle a donné la répliques dans la série Les Redoutables, dans Cavalcade et dans Edy. Quant à Thierry Ardisson, il clôturait sa séquence en demandant à Guillaume Canet de se tourner vers la caméra pour adresser un message à Diane Kruger. "Je t'aime ma Pitchoune", avait-il déclaré, face à celle qui deviendrait la femme de sa vie. Assumer son amour en public était donc, en ce temps-là, un véritable jeu d'enfants...

Retrouvez Marion Cotillard dans le film de Guillaume Canet, "Nous finirons ensemble", le 12 octobre 2021 sur M6.