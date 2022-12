"Je suis moi-même choqué" : Très aminci, Issa Doumbia partage des photos avant/après impressionnantes

L'acteur Issa Doumbia a encore une fois fait sensation sur Instagram avec de nouvelles photos qui témoignent de son impressionnante transformation physique. Ce 6 décembre, le comédien et humoriste de 40 ans s'est affiché dans sa salle de sports et montre les changements à l'aide notamment de ses vêtements. En effet, en portant les mêmes habits à différentes intervalles, l'on peut bien apprécier l'évolution. Et elle est littéralement frappante ! Pour mener à bien ses objectifs pour le bien de sa santé, il a fait appel à l'expertise du coach sportif Yanis, fondateur de la Marche des Champions, ancien instructeur militaire et ambassadeur sport de Gulli.

Dans sa publication sur Instagram, Issa Doumbia écrit les coulisses des clichés qu'il a postés : "La première photo c'est le premier avant après que j'avais fait avec @yanisport.fr ensuite j'avais abandonné par manque de temps ... j'avais repris un peu de poids et le deuxième c'est aujourd'hui. Voir d'où on est parti c'est toujours important et la dernière photo c'est la vision de profil. On a fixé un objectif pour la fin de l'année et franchement on n'y est presque. (...) Je suis moi-même choqué." Fier, il n'en cache pas sa surprise d'avoir été capable d'en faire autant, lui qui a parfois des remarques étonnantes de personnes qui ne le reconnaissent plus.

Son entraîneur Yanis a complété ce message : "Donc le résultat du premier avant après : la veste ne se fermait toujours pas , et aujourd'hui ? Elle se ferme. une année fantastique à tes côtés, tu n'as pas abandonné, car tu es encore là, c'est juste que maintenant, tu fais passer ta santé avant tout, elle est devenue ta priorité, d'où les résultats aujourd'hui. L'histoire continue."