Issa Doumbia passé du 7XL au XL : le "très gros problème de santé" qui a tout changé

Le combat d'Issa Doumbia se poursuit. Un bataille que l'acteur et humoriste de 40 ans continue à partager sur Instagram afin de dévoiler ses transformations physiques, mais aussi pour éveiller les consciences. Ainsi, le 5 septembre 2022, il a rappelé que sa grosse perte de poids était liée à une question de santé.

Lundi, Issa Doumbia a partagé une nouvelle vidéo sur laquelle on peut le voir en plein exercice physique. En fond sonore, il a choisi la musique No Excuses de NF, un titre qu'il n'a bien évidemment pas choisi au hasard. L'ancien acteur de Nos chers voisins ne se cherche en effet aucune excuse pour ne pas se rendre à la salle de sport afin de poursuivre ses entraînements avec son coach Yanis. Mais surtout, jamais il ne s'excusera d'être obèse. "Non on ne s'excuse pas d'être obèse, car pour ceux qui ne sont pas au courant : c'est une maladie !", a-t-il souligné au début de sa légende.

Depuis qu'il partage son évolution, Issa Doumbia a reçu de nombreux messages d'encouragement, mais également des témoignages qui l'ont marqué. "J'ai beaucoup lu que quand on change de physique c'est pour être plus beau mais lol on est déjà beaux ! On fait ça pour une meilleure santé ! Perso j'ai eu un très gros problème de santé qui a pesé sur la balance. C'est pour ça que je fais et je ferais tout pour que ça ne se reproduise plus ( j'en parlerai sûrement) !", a-t-il ensuite révélé. Puis, il a encouragé les personnes qui le suivent à ne pas écouter les autres, mais plutôt des médecins, des cardiologues, des coachs ou des diététiciens. Sans oublier de faire des bilans sanguins et tout ça pour eux et non pour les autres. "NO EXCUSES on a qu'une vie", a-t-il conclu. Un message salué par sa communauté.