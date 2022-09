"Passer du 7XL au XL" : Issa Doumbia complètement transformé, il dévoile sa nouvelle silhouette !

Il ne lâche rien ! Outre ses rôles multiples au cinéma, à la télévision ou encore à la présentation, Issa Doumbia trouve toujours le temps de se rendre à la salle. Véritable exemple de motivation et de discipline, l'humoriste et comédien de 40 ans sue à grosses gouttes à l'aide d'un coach sportif, et une chose est sûre, les résultats sont là ! Le samedi 3 septembre 2022, il a même révélé que les vendeurs de vêtements grande taille ne savaient désormais plus quoi faire de lui, tant sa silhouette s'est métamorphosée au fil des mois.

Perte de GRAISSE VISCERAL impressionnante

Sur son compte Instagram, Issa Doumbia a effectivement partagé une vidéo sur laquelle il saute de joie sur la bande-originale du film Rocky. L'occasion d'apercevoir son sourire, mais aussi de constater la transformation. "Plus régulier que jamais, assure l'acteur. Yanis [son coach sportif, NDLR.], je te l'ai promis de ne plus lâcher et les premiers résultats sont là ! Perte de GRAISSE VISCERAL impressionnante (-8 points) et passer du 7XL au XXL voir XL c'est une satisfaction de malade ! J'EN CHIE MAIS JE KIFFE." S'il avait décidé de prendre soin de lui, c'était avant tout pour des raisons de santé. Il constate, cela dit, que le regard des femmes a changé depuis quelques temps...