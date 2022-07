Issa Doumbia dragué depuis sa perte de poids : "Et on dit que le physique ne compte pas..."

Ces dernières années, Issa Doumbia affiche une silhouette toujours plus amincie. Sur les réseaux sociaux, l'humoriste et comédien de 40 ans partage avec fierté des avant/après significatifs de sa perte de poids. En commentaires, les internautes se montrent bienveillants : ils le félicitent, l'encouragent... et pas que. En effet, comme le raconte le principal intéressé, certains compliments fusent désormais !

Mardi 26 juillet 2022, Issa Doumbia se laisse aller à quelques partages en story sur Instagram. Après s'être affiché en pleine séance de sport avec son coach, le voilà qui prend la pose en pantalon beige, t-shirt blanc et chemise colorée ouverte. Lunettes de soleil sur le nez, l'acteur foule le sable d'une belle plage avec ses baskets. En légende de ce joli cliché, il écrit quelques lignes. "Quelques kilos avant je ne recevais pas autant de compliments féminins lol maintenant ça DM. Et on me dit que le physique ne compte pas", lance-t-il alors, laissant entendre qu'il se fait draguer depuis sa métamorphose physique. Enfin, Issa Doumbia tient à préciser que la raison de ce changement était toute autre : "Rassurez-vous je n'ai pas fait pour ça mais pour ma santé."

Le 22 juillet 2022, le coach d'Issa Doumbia, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Yanisport, a pris la parole et a révélé à nos confrères de Télé Loisirs le programme suivi par la star. "Le jeûne intermittent va inciter à manger assez tôt le soir, ne pas grignoter entre les repas et surtout ne pas manger juste pour manger, comme les petits-déjeuners qu'on peut avaler machinalement alors qu'on n'a pas forcément faim. On s'écoute plus et on mange moins de produits transformés (comme les céréales) qui donnent ensuite un coup de fatigue quelques heures plus tard", a-t-il confié. Et d'évoquer le cas de son client : "Issa Doumbia a arrêté le jeûne intermittent : il s'écoute et il a peut-être besoin de manger plus le matin en cette période. Mais qui sait, en septembre aura-t-il envie de reprendre ? Il faut vraiment suivre son corps, et c'est mon rôle de l'écouter lui aussi. Ça ne sert à rien de se forcer (..) C'est ça qui a fait la réussite de ses entraînements : ne jamais être radical !" Le travail et l'écoute de soi, voilà les secrets de la transformation d'Issa Doumbia !