Issa Doumbia aminci : des avant-après dévoilés, "même chemise mais pas la même époque"

Issa Doumbia est un homme déterminé et le prouve depuis bientôt quatre ans. Que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle, l'ancienne star de Nos Chers Voisins (TF1) ne lâche rien. Il l'a de nouveau prouvé le lundi 18 juillet 2022, sur Instagram.

En 2018, Issa Doumbia a opté pour un rééquilibrage alimentaire et des séances de sport régulières avec son coach YanisSport afin de perdre du poids pour sa santé, ainsi que pour se faciliter la vie au quotidien. "Ce n'est pas une question de style mais de santé, de mode de vie, je n'en pouvais plus de faire quelques pas et être fatigué ! J'ai toujours assumé ce corps et je n'en avais pas honte mais il me pesait si je puis dire", confiait-il. Bien qu'il soit resté discret sur le sujet ces derniers mois, l'humoriste de 40 ans poursuit ses efforts comme en témoigne une nouvelle publication partagée hier.

On peut y découvrir des avant-après d'Issa Doumbia qui déclare : "2 Photos 2 moi... même chemise mais pas la même époque. Ma motivation ? La santé, prime sur l'esthétique..." Il prend la pose de profil puis de face afin de montrer son incroyable évolution physique. "Je vous souhaite la bonne santé et pour ça y'a une hygiène de vie alimentaire à recarder avec des spécialistes et niveau sport un mec comme @yanisport.fr dans votre vie", peut-on lire en légende de la publication.