Issa Doumbia, 10 tailles de pantalon en moins : Photo choc de sa perte de poids

Issa Doumbia fond à une vitesse folle. L'incroyable travail de l'humoriste de 37 ans, qui suit les précieux conseils de son coach Yanisport, porte ses fruits. On ne peut qu'imaginer son immense bonheur lorsqu'il a pris la photo qu'il a dévoilée sur Instagram, mardi 19 novembre 2019. L'acteur de Nos chers voisins (TF1) a pris la pose avec l'un de ses anciens pantalons, lui qui est désormais aminci de 10 tailles.

"Perdre 10 tailles de pantalon ! Regardez en dessous, on voit mes nouvelles jambes. Je me sens tellement mieux ! Vous en dites quoi ?", légende-t-il. De quoi impressionner ses followers et amis, qui ont laissé exploser leur joie en commentaires. "Bravo mec, keep going", a écrit Frank Delay. "Bravo mon Issa ! T'es un exemple de ouf", a encouragé Énora Malagré. Une jolie étape qui fait évidemment plaisir au coach Yanisport : "Quelle victoire ! L'histoire continue." Booder, Ariane Brodier, Kamini et d'autres ont tenu à féliciter l'humoriste.

Issa Doumbia est clairement un exemple de motivation, lui qui s'était mis au défi d'arrêter la viande (et "même le poulet") pour une durée de six semaines, depuis le 9 octobre 2019. On imagine que sa grande perte de poids n'a pu qu'être décuplée par ce nouveau challenge.

Il y a un an, en octobre 2018, C8 consacrait un documentaire à Issa Doumbia. Il confiait alors avoir perdu 35 kilos depuis qu'il avait entamé sa transformation physique, en 2016. "Pour la santé et aussi pour l'avenir. Je me suis dit si j'ai des enfants et que je dois jouer avec eux, je vais m'étouffer au bout de dix secondes, donc je veux pas de ça", expliquait-il.