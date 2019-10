Issa Doumbia : Après son régime, il se lance un nouveau challenge

Issa Doumbia est un homme de défi et quand il a une chose en tête, il s'y tient ! Ses abonnés Instagram ont pu voir ces derniers mois son impressionnante perte de poids. Et mercredi 9 octobre 2019, l'acteur et humoriste de 37 ans a annoncé son nouveau challenge.

Depuis qu'il a pris la décision d'avoir une meilleure hygiène de vie, l'ancienne star de Nos chers voisins fait davantage attention à son alimentation et fait régulièrement du sport, épaulé par un coach sportif. Au fil des mois, sa silhouette s'est donc affinée, de quoi impressionner ses abonnés. Et prochainement, il devrait pouvoir se targuer d'avoir arrêté de manger de la viande. Issa Doumbia s'est en effet mis en tête de ne plus en consommer et a dévoilé quel avait été son déclic. "Un jour, un homme était en plein déménagement. J'arrive pour l'aider et je lui dis : 'Waaaa y a tout ça !!!' Et sa réponse m'a marqué à vie : 'Y a rien, c'est l'oeil qui est fainéant.' Eh oui parfois on se dit que c'est dur, mais en vrai c'est qu'une question de motivation ! Alors mon défi sur les 6 prochaines semaines, arrêter la viande, MÊME LE POULET ! 3,2,1 c'est parti. Tu y arriverais, toi ?", a-t-il légendé un selfie sur lequel il apparaît, avec des légumes posés sur une table derrière lui. Nombreux sont ses abonnés à l'avoir encouragé dans cette nouvelle aventure.