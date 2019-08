Issa Doumbia aminci : Avant/après bluffant de sa nouvelle silhouette

Issa Doumbia fond de jour en jour. L'humoriste de 37 ans a entamé sa métamorphose physique en 2016 et continue de perdre du poids. Au quotidien, il est aidé par le coach Yanisport, qui travaille avec Iris Mittenaere, Benjamin Pavard, la youtubeuse Sananas, le chanteur Keblack ou encore Rachel Legrain-Trapani. Mercredi 14 août 2019, l'acteur de Nos Chers Voisins (TF1) a dévoilé un avant/après impressionnant de sa perte de poids.

La photo de gauche a été prise il y a un an, à l'été 2018, celle de droite est récente. Issa Doumbia semble avoir perdu plusieurs dizaines de kilos, lui qui en avait déjà perdu 35 il y a un an. "Un été après. Merci Yanisport tu me manques mon frère. Je vais suivre tes étapes tous les jours comme tu as suivi mon évolution ! Courage à toi", a-t-il indiqué en légende de sa photo, publiée sur son compte Instagram. Une perte de poids exceptionnelle, plébiscitée par plus de 35 000 personnes.